NESTE SÁBADO

MATO GROSSO MAIS

O condutor ferido no acidente da manhã deste sábado (27) é filho do deputado estadual Oscar Bezerra (PSB).

Anacleto Giraldelli Bezerra, 28 anos, ficou preso às ferragens por mais de uma hora após a colisão no poste, localizado na entrada do viaduto do Despraiado, em Cuiabá.

A Hilux, de cor preta, ficou com a frente bastante danificada. Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local.

O advogado seguia sentido Cuiabá/Várzea Grande quando teria perdido o controle do veículo e atingido o poste.

O Samu esteve no local e a equipe de resgate teve dificuldades para tirar o condutor do veículo.

Ainda não se sabe as causas do acidente e nem o estado de saúde da vítima.