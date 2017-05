Governo paga em três dias quase R$ 70 milhões para setor da Saúde Pública

CRISE FINANCEIRA

Em um esforço concentrado do Governo do Estado, Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), foi pago no período de três dias, de 24 a 26 de maio, o valor de R$ 67 milhões para diversos serviços de saúde.

Somente nesta sexta-feira, dia 26, foi pago o montante de R$ 22 milhões. Os recursos são de fonte própria do Governo e fazem parte do total de R$ 162 milhões previstos para serem destinados até a primeira semana de junho.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Luiz Soares, na próxima semana a previsão é fazer pagamentos no valor de R$ 13 milhões.

“Nesta semana, após reuniões com o governador Pedro Taques e equipe econômica e com o acompanhamento de deputados estaduais, conseguimos regularizar grande parte de dívidas com diferentes serviços, entre os quais estão pagamentos para os hospitais de Colíder e Sorriso, para a farmácia de alto custo, para a atenção básica que é o fundo a fundo entre o Estado e municípios, aos consórcios regionais de saúde relativos ao mês de março, para os serviços de UTI das entidades filantrópicas, além de pagamento parcial para o serviço de Home Car”, explicou Luiz Soares.

O secretário destacou o empenho incansável do Executivo e do Legislativo em buscar solução para regularizar esses pagamentos e reafirmou o compromisso do Governo em tratar com prioridade e responsabilidade a saúde pública.

Soares tranquiliza o setor ressaltando que o Governo está atento aos fatos e a realidade, e não tem medido esforços para colocar em dia os repasses financeiros aos municípios e aos prestadores de serviços à população.

Por fim, ressaltou que o Estado reconhece que é preciso preservar os direitos do cidadão de ter o acesso aos serviços de saúde, mas, lembrou que esse é um dever de todos, para isso é preciso a colaboração dos setores envolvidos.