Governo realiza mutirão rural de atendimento a produtores

PEQUENOS PRODUTORES

DA REDAÇÃO

O Governo de Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf) e Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), realizaram esta semana no município de Santo Antônio do Leverger, mutirão de atendimento rural para agricultura familiar, com intuito de dar instruções técnicas e emitir declarações para pequenos produtores.

O projeto, coordenado pelos técnicos da Seaf Leonardo Ribeiro e Luciano Gomes, e por Vico Capistrano, da Empaer, foi idealizado conforme demanda dos agricultores familiares na baixada cuiabana de acessar as políticas públicas.

No trabalho feito, os técnicos emitiram Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), documento que abre várias possibilidades de crédito ao pequeno produtor. Além disso foram dadas orientações sobre Pronaf, Nota Fiscal, PAA, PNAE.

Segundo o técnico Leonardo Ribeiro, a DAP pode ser emitida pela Empaer, e sabendo desta importância, cinco técnicos da Empresa estiveram presentes para atender os agricultores familiares.

“Este trabalho é de suma importância para o agricultor familiar, pois representa a preocupação do Estado em estar na ponta, orientar e assessorando o pequeno produtor com emissão de documentos. Pretendemos ampliar o mutirão rural para outros municípios”, comentou o secretário de Estado de Agricultura Familiar, Suelme Fernandes.

A expectativa do projeto é atender em dois dias de trabalho, mais de 200 pessoas de cinco assentamentos e comunidades rurais de Santo Antônio, entre Agrovila das Palmeiras, Gleba Resistência, Vale do Abençoado e Gleba Coqueiral.