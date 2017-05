Programa de capacitação é prorrogado até a próxima semana

BRASIL ALFABETIZADO

DA REDAÇÃO

O programa Brasil Alfabetizado teve o processo de capacitação dos alfabetizadores voluntários iniciado nesta semana, segunda-feira (22.05), no auditório Maestro China da Secretaria Municipal de Educação (SME), e foi prorrogado até a próxima quarta-feira (31.05), devido a alta demanda de procura.

Inicialmente, o término da capacitação estava programado para esta semana, porém devido a obrigatoriedade da presença dos interessados em 75% das aulas para efetivação ao programa, a prefeitura de Cuiabá estendeu o prazo para reposição dos voluntários que perderam os três primeiros dias.

As inscrições encerradas na semana passada, registraram 133 profissionais da educação interessados na iniciativa da atual gestão municipal em desenvolver ações para universalização da alfabetização em Cuiabá.

O resultado dos classificados está disponível no mural da secretaria de Educação e também online. Clique aqui.

As vagas variam de acordo com as zonas (Urbana e Campo), além de constar o posto voltado a intérprete de libras. São 21 Alfabetizadores com desenvolvimento de aulas restrito ao perímetro urbano de Cuiabá e 8 destinados ao campo.

Para alfabetizadores coordenadores o número é de três para a cidade e um no campo.

Os demais classificados irão compor a lista de cadastro reserva, eventualmente podendo assumir novas turmas ou, em outros casos, substituir os titulares à medida em que houver a necessidade.

Além da instruções sobre o processo de formação inicial de 40 horas, o qual instrui os voluntários acerca dos moldes curricular do programa, a semana de encontro também é usada para que os classificados apresentem suas turmas de alunos e os locais onde as aulas serão ministradas, atribuições de responsabilidade dos classificados.

“A formação inicial foi organizada priorizando as características do Programa Brasil Alfabetizado, além da definição do perfil do alfabetizando em função da elaboração de um perfil dos alfabetizadores, objetivando a qualidade do processo de formação”, reiterou o professor Marco Antonio Alves Braga, responsável pelo processo de formação.

O professor ainda explica que a programação da formação foi composta de literatura da Educação de Jovens e Adultos, com princípios andragógicos e alfabetização focada no trabalhador, sendo representado pelas donas de casa, profissionais de comércios e pessoas desempregadas.

Devido a distância e dificuldade de logística de transporte dos voluntários do campo em participar do processo de formação, realizado no período noturno, a equipe da pasta de Educação organiza o processo de formação não presencial, com estudos orientados pela equipe da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para compor o processo, em função da obrigatoriedade de presença mínima (75%) na capacitação inicial.