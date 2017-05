DEU NA FOLHA DE S. PAULO

MATO GROSSO MAIS

O colunista Elio Gaspari, do jornal Folha de São Paulo, traz em sua coluna deste domingo (28), que o ex-governador de Mato Grosso, Júlio Campos (DEM), para evitar ser gravado durante uma conversa com a ex-namorada do então senador da República, Roberto Campos, recebeu a moça na piscina. Os dois, ela de biquíni e Júlio de calção, teriam conversado dentro da água.

O colunista não cita, mas a referência é sobre a conversa gravada do empresário Joesley Batista, dono da JBS, com Temer, aonde o presidente não teria tido a mesma esperteza.

GRAMPOS EM MT

Já em Mato Grosso existe uma ‘carreta’ de investigações de supostos grampos feitos por dois militares no âmbito da Polícia Militar.

O ex-comandante da PM, Zaqueu Barbosa, e um cabo estão presos suspeitos de terem orquestrado as escutas telefônicas para ouvir personalidades do Estado na chamada ‘barriga de aluguel’, que é quando uma pessoa é grampeada sem que seja alvo de uma investigação policial.

Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público do Estado e o Tribunal de Justiça investigam a arapogagem.