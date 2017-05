Professores de inglês da rede estadual participam de seminário na China

INTERCÂMBIO

DA REDAÇÃO

Cinco professores de língua inglesa da rede estadual de educação embarcam na próxima segunda-feira (29.05) para a China.

Os educadores participam do Seminário de Língua e Cultura Chinesa para Brasileiros, promovido pelo Ministério do Comércio do país asiático e reúne educadores de todo o Brasil entre os dias 1º e 30 de junho.

A programação conta com aulas, palestras, experiências culturais, visitas de estudos a museus, templos pontos turísticos e fábricas, entre outros, nas cidades de Beijing, Shanghai e Guangzhou.

O objetivo é promover intercâmbio entre os dois países e divulgar entre os brasileiros a diversidade cultural da China.

O idioma comum usado será o inglês.

Participam da viagem os servidores efetivos da rede Adriano Barbosa de Oliveira, Angela Fontana Velho, Gissya Marly Almeida, Sandra de Sousa Pulcherio e Itamar Bressan.

Além deles, seguem na viagem três professores da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), um servidor da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec) e um da Secretaria de Cultura.

A assessora de Assuntos Internacionais do Governo do Estado, Ariana Guedes, explica que a ação faz parte da iniciativa MT no Mundo, criada pelo Governo e Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), em 2015, que visa à formação e ao intercâmbio de professores e de estudantes.

“A intenção é firmar parcerias para fortalecer o programa, e este intercâmbio com a China é resultado desses esforços. É também refpresenta a aproximação de Mato Grosso com o país”, destaca.

O técnico da Superintendência de Formação da Seduc, Itamar Bressan, que integra a comitiva, destaca que o seminário representa uma imersão no universo oriental.

Irá possibilitar mais um importante degrau no entendimento dos aspectos culturais, históricos, políticos e econômicos da República Chinesa.

“É uma experiência que irá ampliar nossos conhecimentos”.

Professora de inglês há 12 anos, sendo cinco na rede estadual, Sandra de Sousa Pulcherio diz que a expectativa é grande.

“Espero trazer para meus alunos muitas histórias, muitas informações sobre a cultura, gastronomia, comportamento social, além, é claro, de mostrar como a educação é feita naquele país. O que irá refletir na forma de condução das minhas aulas, de promoção de aulas mais atrativas”, afirma.

Seduc

Nesta quinta-feira, 25, os professores foram recebidos pelo secretário de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, que destacou a importância da formação de professores e cidadãos multiculturais.

Para ele, a experiência com o intercâmbio motiva a desenvolver projetos pedagógicos multidisciplinares, que podem envolver música, dança, literatura, culinária e geografia.

“A ideia é exatamente explorar a cultura em todos os sentidos. Com certeza, essa experiência irá traduzir em práticas pedagógicas, no dia-a-dia de aulas, o aprendizado com o aperfeiçoamento no exterior”, mencionou.