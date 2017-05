Taques aumenta em 40% salário de profissionais da Educação de Mato Grosso

DA REDAÇÃO

Os salários dos profissionais da educação básica de Mato Grosso tiveram, de janeiro de 2015 a maio deste ano, uma valorização acumulada de 39,54%. No próximo mês de setembro, quando o Governo do Estado pagar a última parcela da RGA de 2016, os servidores da Educação terão recebido 42,98% de reajustes apenas nesta gestão.

Nos últimos dois anos e meio, professores e servidores administrativos receberam aumentos reais dos salários e valores referentes à Revisão Geral Anual (RGA), de modo que, até o 9º mês de 2017, o ganho real será de 22,87% – ou seja, acima da inflação (INPC) acumulada desde janeiro de 2015.

Com todos os aumentos concedidos e os que ainda serão pagos nos próximos meses, um professor da rede estadual, graduado e em início de carreira, que ganhava R$ 2.608,90 em janeiro de 2015, passará a receber R$ 3.730,20 em setembro.

De acordo com o secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, com todos esses aumentos os servidores da educação têm hoje um dos maiores salários do país.

“Desde o início do seu mandato, o governador Pedro Taques vem demonstrando que a Educação é uma de suas prioridades – com investimentos em estrutura escolar e na valorização dos profissionais. Tudo isso só aumenta a nossa responsabilidade, pois temos que traduzir esses números em melhoria efetiva do aprendizado nas salas de aula”, disse Marrafon.

PODER DE COMPRA – Dos cerca de 100 mil servidores estaduais, 40 mil são da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc).

No primeiro ano da atual gestão, o Governo do Estado concedeu reajuste salarial de 12,60%, montante que subiu para 22,90% em 2016.

Neste mês de maio, a Seduc anunciou que os salários serão reajustados em 7,69%. O benefício, que tem como objetivo aumentar o poder de compra do servidor, estende-se a todos os profissionais da educação básica, efetivos e contratados.

Além disso, mesmo diante da crise econômica que afeta todo o país, o Executivo firmou o compromisso de terminar o pagamento dos 11,28% da RGA de 2016 até setembro a todos os servidores públicos estaduais.

As duas últimas parcelas da revisão, de 1,74% e 1,708%, serão quitadas em junho e setembro, respectivamente.