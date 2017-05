Editais do Bolsa Atleta 2017 são lançados; de 12 a 16 anos

ESPORTE

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Seduc-MT) lançou os editais para a inclusão de esportistas no Bolsa Atleta 2017.

O programa fornece apoio financeiro mensal, pelo período de 12 meses, aos selecionados após inscrição, que poderá ser feita até o dia 16 de junho.

O programa será todo operacionalizado pela Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer de Mato Grosso (Sael/MT), que dividiu Bolsa Atleta em três categorias, estudantil, nacional de modalidades olímpicas e paralimpicas e nacional de modalidades não olímpicas e não paralimpicas.

No caso do Bolsa Atleta Estudantil, ele está disponível para atletas de 12 a 16 anos de idade que participaram dos últimos Jogos Estudantis Nacionais (Jogos Escolares da Juventude – JEJ’s, Paralímpiadas Escolares), em disputas de modalidades individuais ou selecionado, pelo técnico do time, entre os cinco atletas de destaque das modalidades coletivas, que obtiveram, em qualquer caso, até a terceira colocação, e que continuem a treinar para futuras competições oficiais em 2017.

A bolsa mensal prevista para esta categoria é de R$ 500.

Já o Bolsa Atleta Nacional, seja para modalidades olímpicas, paralimpicas, ou que não façam parte da lista de modalidades presentes nas duas competições, será concedida a atletas com idade a partir de 14 anos que participaram do evento máximo da temporada nacional de 2016, sendo tais competições referendadas pela confederação da respectiva modalidade como principais eventos ou que integrem o ranking nacional da modalidade, obtendo, em qualquer caso, até a terceira colocação, e que continuem treinando para futuras competições oficiais nacionais em 2017.

Para as duas categorias, o incentivo mensal será de R$ 800.

Conforme o secretário adjunto de Esporte e Lazer de Mato Grosso, Leonardo de Oliveira, a liberação dos editais assegura que o desporto, em todas as suas fases, será contemplado por meio das políticas públicas.

“Desde o início dos trabalhos, nossa preocupação é atender a comunidade esportiva de Mato Grosso como um todo. Com o Bolsa Atleta aliado aos outros programas e projetos da Secretaria, asseguramos isso”.

Entre os programas citados por Oliveira estão os Jogos Escolares da Juventude e o Campeonato Mato-grossense de Seleções Municipais.

Os editais com todas as informações sobre o Bolsa Atleta 2017 estão disponíveis no site da Sael/MT www.esportes.mt.gov.br.