Governador lança pavimentação e entrega de maquinários

Em visita ao município de Guiratinga (457 km de Cuiabá), o governador Pedro Taques lançou neste sábado (27.05), obra de pavimentação de 41 km da MT-110, no trecho que liga Guiratinga a Tesouro.

A obra será executada pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (SINFRA), através do programa Pró-Estradas.

A comitiva do Governo de Mato Grosso foi recebida com festa pela população de Guiratinga. Após uma grande carreata, Taques participou do lançamento da pavimentação da rodovia em sentido a Tesouro e da entrega dos maquinários.

Esta obra é um antigo sonho da população que há décadas sofrem com a poeira.

Em discurso, o Governador Pedro Taques ressaltou que a pavimentação será um resgate de Tesouro do isolamento. “Temos que acabar com as desigualdades entre municípios. O tempo é agora e nós vamos começar isso a partir do município de Tesouro”, disse Taques.

O Secretário de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, Marcelo Duarte, frisou que as obras serão possíveis graças ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB). “Hoje estamos realizando um sonho de interligar as duas cidades.

Com estas obras, que tem recursos do FETHAB e financiamentos, transformarmos a vida de milhares de Mato-grossenses que vivem nestas importantes regiões do estado.

Durante o evento, o governador entregou para a prefeitura uma patrulha mecanizada, que é um conjunto de maquinários pesados utilizado para manutenção de rodovias não pavimentadas (de chão) da região.

O equipamento é composto por cinco caminhões basculante, cavalo mecânico, prancha, caminhão lubrificante, motoniveladora e escavadeira hidráulica.

Na ocasião, também foi entregue os Termos de Quitação dos Imóveis pertencentes aos mutuários da extinta Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso (COHAB-MT), dos bairros Garça Branca e Serrano.

Está ação faz parte da adesão pela Prefeitura de Guiratinga ao Projeto Endereço Certo que a Desenvolve MT, antiga MT Fomento, atual gestora da carteira imobiliária da extinta COHAB-MT, promove para regularizar toda a carteira dos imóveis que compreendem 39 municípios e aproximadamente 45 mil famílias no Estado de Mato Grosso.

Novos tempos

Natural de Tesouro, o produtor rural José Pereira de Freitas, 60 anos, estava emocionado quando o governador Pedro Taques fez o lançamento oficial da pavimentação entre Guiratinga e Tesouro.

“É um sonho nosso que este asfalto chegue até Tesouro. Eu sempre falei para os meus filhos que era para ter fé que um dia este asfalto iria sair e este dia é hoje. Nota 10 para o governador”, disse o produtor rural.

O prefeito de Tesouro, Antonio Leite Barbosa, relatou que nunca houve êxito para que a obra saísse do papel e elogiou a atitude do governo.

“Participamos de várias reuniões políticas reivindicando esta obra e ninguém nos deu importância, mas esse governador que gosta do povo está tornando realidade um desejo histórico da nossa população”.

Já o prefeito de Guiratinga, Bolinha, disse que agora em diante será um novo tempo.

“Estamos acordando de um sonho e despertando para o início de uma nova era. O povo estava perdendo a esperança é o governador está corrigindo um erro histórico, fazendo aquilo que muitos prometeram e não cumpriram”.

O deputado estadual Nininho, enfatizou a preocupação de Pedro Taques com a população.

“O governador Pedro Taques vem cumprindo a sua promessa de campanha que nenhum Mato-grossense será discriminado independente do colégio eleitoral”. Já o deputado Sebastião Resende, destacou a importância da obra. “Hoje está sendo um dia memorável para os moradores da região e tenho certeza que em breve estaremos aqui para inaugurar essa obra”.

Nova Brasilândia

Em Nova Brasilândia, o governador Pedro Taques assinou neste sábado (27), a ordem de serviço que autoriza o início das obras de manutenção e recuperação da MT -140, no trecho que liga Campo Verde a Nova Brasilândia.

A obra será executada pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (SINFRA), através do Pró-Estradas, com investimento de R$ 23 milhões.

A previsão é que seja concluída em dezembro de 2017.

Além da pavimentação, o governador entregou cinco maquinários que deverão ser utilizados pela Associação dos Beneficiários da Rodovia MT- 140, na manutenção de rodovias do entorno.

O equipamento é composto por cinco caminhões basculante, cavalo mecânico, prancha, caminhão lubrificante, motoniveladora e escavadeira hidráulica.