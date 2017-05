Justiça condena Prefeitura a pagar R$ 10 mil a motociclista por acidente em 2010

FALTA DE SEMÁFORO

Enoque Ferreira dos Santos será indenizado pela prefeitura de Cuiabá no valor de R$ 10 mil por um acidente que sofreu em agosto de 2010, devido a falta de semáforo, no cruzamento da avenida Ipiranga com a Dom Bosco.

A vítima também receberá R$ 4.795 em danos matérias para consertar sua motocicleta.

Segundo a desembargadora e relatora do caso, Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, o fato trata-se de responsabilidade subjetiva, pois ocorreu a negligência do município quanto ao dever de zelar pela conservação do equipamento público.

“O ato ilícito sofrido pelo apelado revela-se porque o município foi negligente ao deixar de zelar pela conservação do semáforo. Assim, se o município deveria agir, mas não o fez de forma satisfatória, sendo omisso no seu dever de conservação do sinaleiro, deve responder pela deficiência que traduz o ilícito indenizável. À Administração Pública incumbe, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação, a sinalização e a segurança das vias públicas. Sendo assim, o Estado não pode jogar sobre o terceiro a responsabilidade pelo acidente ocasionado”, proferiu em seu voto.

O ACIDENTE

Enoque trafegava na avenida Dom Bosco sentido Centro. Ao passar pelo cruzamento com a Av. Ipiranga, foi atingido por uma Parati/Volkswagen.

Além dos graves ferimentos em suas costas, o que lhe provocou corte com 20 pontos, a vítima ainda sofreu danos materiais em sua moto.

Enoque precisou se ausentar do trabalho por mais de um mês, tendo assim, mais prejuízos.