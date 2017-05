Obras na Praça Alencastro seguem com previsão de reabertura em agosto

MAIS RESISTÊNCIA

DA REDAÇÃO

Cerca de R$ 300 mil estão sendo aplicados na reforma da Praça Alencastro, referência histórica para os cuiabanos.

A obra deve ser entregue em agosto próximo. Os recursos são do Fundo Municipal de Meio Ambiente. A revitalização mantém as características originais da área.

Piso, coreto, vegetação, iluminação estão sendo trabalhados para devolver a forma tradicional do local, um dos mais movimentados da área central da Cuiabá, principalmente, por agregar pontos de ônibus e de táxis, que integram o transporte coletivo da capital.

Conforme o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Juarez Samaniego, os investimentos na Praça Alencastro também serão estendidos para outras praças.

“Os recursos obtidos com as multas aplicadas pela nossa Secretaria serão devolvidos ao próprio meio ambiente em serviço”, disse o gestor.

O piso de concreto com cerâmica vai dar resistência e durabilidade. Ao todo serão quase quatro mil metros cúbicos de piso. Novas 12 árvores adultas que se somarão as outras existentes.

Os bancos para os frequentadores também serão outra inovação na praça. Trata-se de um material reciclável, um misto de fibra resistente à chuva e sol e intempéries. A iluminação será subterrânea para evitar acidentes e facilitar o tráfego local.

Já o coreto, palco e o centro de eventos na praça vão passar por reparos de forma aumentar a durabilidade.

“Nesse particular vamos reparar bem para que dure mais e fique resistente”, disse o secretário.

A fonte luminosa também será reformada, na sua versão original, dando conforto e visibilidade aos visitantes da praça.

A praça ainda vai contar com duas novidades: serão instaladas oito locais de acessibilidade para deficientes ou cadeirantes, duas pistas de acesso para cada lado da praça de forma contemplar estes cidadãos.

Os transeuntes ainda poderão ter acesso ao serviço de internet de graça, via wifi. Os pontos de ônibus também serão reformados, com a instalação de modernos abrigos.

A Praça Alencastro foi fechada para reforma no inicio do mês de março, com o final das chuvas do período.