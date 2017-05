Secitec abre 303 vagas para professores bolsistas Pronatec em MT

DA REDAÇÃO

Para atender a demanda das 142 turmas do MedioTec nos 56 municípios contemplados em Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec) abre 300 vagas para professores de cursos técnicos para nível médio.

Além de seleção de bolsistas, o edital também é de formação de cadastro reserva para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

As inscrições iniciam no dia 30 de maio e vão até dia 8 de junho e serão feitas diretamente nas Escolas Técnicas Estaduais.

Para o secretário da Secitec, Domingos Sávio, a qualidade e o acesso ao ensino técnico no Estado são prioridades.

“Ao todo serão 37 milhões de reais em recursos investidos para atender o Mediotec. Desde a contratação de professores até a manuntenção dos cursos para que alunos de todos os cantos do Estado tenham acesso ao ensino tecnico de qualidade”, afirma Domingos.

As vagas estão distribuídas de acordo com as demandas das ETE’s, com o eixo temático, turmas e formação.

Além das unidades sedes das Escolas Técnicas – Alta Floresta, Barra do Garças, Cuiabá, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra, o edital contempla vagas em mais 47 municípios do Estado.

A coordenadora geral do Pronatec, Fátima Possamai ressalta que os candidatos devem atentar para o prazo e formato das inscrições.

“As vagas são disponibilizadas em várias cidades fora das sedes das Escolas Técnicas, as unidades remotas. Nesses casos, inscrições devem ser feitas por e-mail, de acordo com o endereço disponibilizado no edital, e os documentos originais devem ser entregues no momento da prova do Desempenho Didático. É importante que o edital seja lido com atenção”, orienta Fátima.

O edital contempla remuneração de R$ 36,00 por hora trabalhada e segundo Fátima, a carga horária será estabelecida pela escola.

“Cada escola estabelecerá as atividades de acordo com os componentes curriculares que o professor ministrará. São essas as horas trabalhadas que serão consideradas”, explica a coordenadora.

Entre os cursos com maior necessidade de profissionais estão os cursos de informática, administração, segurança no trabalho, matemática, agronomia, irrigação, agropecuária e zootecnia.

O resultado preliminar será publicado no dia 27 de junho, e o definitivo no dia 30 de junho, no site da Secitec.

A convocação ocorrerá de acordo com o fechamento das turmas e a necessidade do perfil da vaga ofertada em questão para atuar nas ETE’s e Unidades Remotas, dentro da validade do cadastro de reserva, que é de dois anos.

O processo também obedecerá rigorosamente a ordem de classificação e os candidatos convocados terão 3 (três) dias úteis na Escola para a qual disputou a vaga, munido da documentação solicitada no edital.

MedioTec

Em Mato Grosso o novo modelo de cursos para o Ensino Médio terá 142 turmas, divididas em 37 cursos técnicos para 56 municípios e terá um investimento de R$ 37 milhões de recursos.

O publico alvo são os alunos matriculados em escolas públicas, via Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), e que cursem o ensino medio regular a partir do segundo ano.

As matrículas para o MedioTec serão realizadas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), e devem acontecer entre junho e julho de 2017, já que a previsão de início das turmas é para o mês de agosto.