Detran oferta curso de pilotagem defensiva a empresas, órgãos públicos e sociedade organizada

MOTOCICLISTAS

DA REDAÇÃO

Uma análise dos acidentes fatais de trânsito em Cuiabá, feita pelo Programa Vida no Trânsito (PVD), em 2015, identificou que 57,1% das vítimas são condutores e passageiros de moto, 31,6% são condutores e passageiros de carro, 7,1% são pedestres e 4,1% são condutores de bicicleta.

Para orientar o condutor, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) desenvolveu, por meio da Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito (CEPT), o curso de pilotagem defensiva com o Programa Motociclista VIVO.

A coordenadora da CEPT, Vânia Ramalho, explica que o Programa propõe a adoção de um comportamento seguro.

“A capacitação leva o condutor a uma reflexão sobre sua atitude e motiva a adoção de uma postura segura no trânsito. Além disso, destacamos a importância do uso dos equipamentos de segurança, as relações interpessoais e o respeito às normas de trânsito para viver mais e com qualidade de vida”, explica a coordenadora.

Na análise, o Programa Vida identificou que as principais causas dos acidentes foram velocidade excessiva, conduzir sob efeito de álcool e sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Com o treinamento, a CEPT pretende sensibilizar os motociclistas a adotarem condutas seguras no trânsito aprimorando as técnicas de frenagem, pilotagem em diferentes tipos de solo, postura correta e as consequências do excesso de velocidade.

A analista do serviço de trânsito, Ana Maria Mendes, enfatiza que as mortes de motociclistas, além de superar a de todas as outras categorias, é preocupante pela tendência de crescimento, devido ao aumento da frota e de fatores comportamentais.

“É fundamental alertá-los sobre a gravidade dos acidentes de trânsito, sobre a existência de atitudes e técnicas essenciais para a prevenção de acidentes”, enfatiza a analista.

O curso conta com certificado de cinco horas aula para os participantes que tiverem 100% de frequência.

E é destinado a empresas, órgãos públicos e sociedade organizada.

Interessados podem solicitar informações via e-mail coord.ept@detran.mt.gov.br ou pelo telefone (65) 3615-4703.