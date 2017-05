Governo quer emprestar R$ 800 milhões para concluir o VLT e envia projeto à ALMT

G1

“Como é de conhecimento de toda a sociedade, a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos tem o objetivo de proporcionar melhores condições de vida aos usuários do transporte coletivo, através de um sistema moderno e com tecnologia que existe de mais eficiente no mercado mundial”, diz o documento.

Em contrapartida, como consta no projeto, o governo do estado repassaria R$ 325,9 milhões.

De acordo com o governo, com a conclusão do metrô de superfície, espera-se que o aumento na velocidade operacional do transporte coletivo, redução pela metade no tempo de viagem entre o início e o final dos trechos e reduzir o número de veículos transitando pelas ruas, melhorando o trânsito.