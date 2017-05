Lei que libera saque de contas inativas do FGTS é promulgada

ATÉ 14 DE JULHO

A Lei 13.446/2017 – que permite o saque dos recursos das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – foipromulgada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 26 de maio.

A nova lei resulta da Medida Provisória (MP) 763/2016, aprovada pela Câmara dos Deputados na terça-feira, 23, e pelo Senado Federal na quinta-feira, 25.

Como não sofreu alteração durante a análise no Congresso, a MP foi promulgada pelo presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira.

A medida beneficia trabalhadores que pediram demissão até 31 de dezembro de 2015 ou que não tenham conseguido sacar os recursos no caso de demissão por justa causa.

Também aumenta a remuneração das contas individuais do fundo ao distribuir 50% do resultado obtido no exercício financeiro pelo uso dos recursos no financiamento de programas de habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana.

Histórico

A MP 763/2016 foi editada no final do ano passado, quando passou a valer, mas tinha que ser aprovada pelo Congresso até o dia 1º de junho para não perder a validade.

Com a promulgação da lei, ficam assegurados os saques também para as pessoas nascidas entre setembro e dezembro.

O saque para quem nasce entre setembro e novembro será liberado a partir de 16 de junho.

Quem nasceu em dezembro poderá fazer o saque após o dia 14 de julho.

De acordo com balanço divulgado pela Caixa Econômica Federal no dia 17 de maio, já foram pagos R$ 24,4 bilhões das contas inativas do FGTS no acumulado das três etapas de pagamento liberadas, entre 10 de março e 16 de maio, beneficiando quase 16 milhões de trabalhadores nascidos entre janeiro e agosto.

Outras 15 milhões de pessoas em todo o país têm direitos ao saque das contas inativas do FGTS.