Núcleo da Polícia Militar é inaugurado em Pontal do Araguaia

BASE MILITAR

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar inaugurou o núcleo da Polícia Militar no município de Pontal do Araguaia.

A base tem como objetivo oferecer mais segurança à população, além de coibir atos ilegais na cidade, com rondas sistemáticas, autuações e flagrantes em pontos estratégicos, combatendo diretamente a criminalidade.

A inauguração ocorreu na última sexta-feira (26).

Serão dez policiais para atendimento 24 horas.

Além do tradicional 190 a população de Pontal do Araguaia conta também com um número exclusivo de atendimento rápido, que ficará na viatura da polícia.

O número de atendimento é (66) 99211-7383

Durante a solenidade da inauguração estiveram presentes diversas autoridades locais, comerciantes e a participação da população.

Na ocasião, o tenente coronel Prado falou da importância de estar contribuindo com a comunidade de Pontal. “Ressaltamos nosso desejo de estar ao lado da sociedade Pontalense. Trazer segurança a todos, e estamos de portas abertas para a população”.