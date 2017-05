Central de regulação do SUS oferece terapias, reiki e yoga em Cuiabá

DA REDAÇÃO

Diante da complexidade do processo de saúde e adoecimento, a medicina alternativa tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil.

Muitos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) ainda desconhecem, mas terapias como reiki, yoga, auriculoterapia, homeopatia, nutrição funcional e aromaterapia são serviços oferecidos pela rede Municipal de Saúde de Cuiabá.

Denominadas de ‘Práticas Integrativas e Complementares em Saúde’, elas estão à disposição da comunidade no Horto Florestal Tote Garcia, no bairro Coxipó, região sul, de segunda a sexta-feira, em período integral.

Cada serviço é oferecido em horário específico, sendo que, em alguns casos, há necessidade de encaminhamento pela Unidade Básica de Saúde e agendamento prévio, que pode ser feito pelo telefone (65) 3665-2420.

“Essas práticas passaram de geração em geração, por meio da sabedoria popular, e continuam incorporadas no atual conhecimento de saúde da população cuiabana. As ‘Práticas Integrativas e Complementares’ já são uma realidade do SUS em todo Brasil”, considerou a secretária Municipal de Saúde, Elizeth Araújo.

Da benzeção ao café da manhã solidário e terapêutico, passando por leitura biológica, terapia comunitária integrativa, terapia de bory talk, trilha guiada, biondaza e florais de minas.

Estes são algumas das práticas oferecidas gratuitamente à população, pela Prefeitura de Cuiabá.

História

Com a publicação da ‘Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC)’, em 2006, a homeopatia, as plantas medicinais e fitoterápicas, a medicina tradicional chinesa, acupuntura, a medicina antroposófica e o termalismo social-crenoterapia foram institucionalizados no SUS.

As Práticas iniciaram em Cuiabá com o ‘Programa de Plantas Medicinais e Fitoterápicas (Fitoviva)’, em 2004.

Transformou-se em Lei Municipal em 2007. A Unidade de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (URPICS), localizada no Horto Municipal, foi criada em 2014 e, neste ano, transformou-se em ‘Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde’, por meio da Resolução nº 23/2017.