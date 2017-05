Sine amplia serviços aos trabalhadores no interior de Mato Grosso

NOVO POSTO

DA REDAÇÃO

Foi inaugurada, na manhã desta segunda-feira (29.05), uma unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Canarana.

Com esse novo posto, Mato Grosso passa a contar com 29 unidades do Sine-MT, ampliando a prestação de serviços ao trabalhador no interior do Estado.

O Sine vai funcionar no prédio da Secretaria de Assistência Social do município, que já oferta outros serviços para à população.

Serão prestados os seguintes serviços à população: intermediação de mão-de-obra, atualização cadastral, habilitação de Seguro-desemprego e cursos de qualificação. O prédio possui rampas externas para atender cadeirantes, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção.

O secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, Max Russi, participou da inauguração e citou que a abertura do posto do Sine significa melhoria na qualidade de vida da população local.

“Essa nova unidade do Sine representa melhoria na vida das pessoas. Muitas pessoas tinham que se deslocar para outras cidades a procura de emprego. Agora isso não é mais preciso. É uma economia também”, ressaltou o secretário em seu discurso.

A Primeira Dama do município, Caroline Spricigo de Faria, representou o prefeito Fabio Marcos Pereira de Faria, e agradeceu o apoio do Governo do Estado.

“Estamos muito felizes com o posto do Sine. Temos muitas pessoas que procuram emprego e também empregas e comércio que precisam desse apoio para selecionar os trabalhadores. Também queremos atuar na qualificação dos trabalhadores”, comentou durante solenidade.

Totalmente gratuito, tanto para o trabalhador como para o empregador, o Sine tem como principal função buscar a vaga no mercado e encaminhar um trabalhador dentro do perfil que a empresa necessita.

O Posto do Sine de Canarana é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, e a Prefeitura Municipal.

O Sine fica localizado na rua Mondaí, n.206, no Centro de Canarana. O horário de atendimento será das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. Todo o treinamento dos servidores da unidade foi ministrado por técnicos da Setas.

Mato Grosso possui Sine em Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Taquari, Aripuana, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canarana, Colider , Confresa, Diamantino, Cuiabá, Guarantã do Norte, Jaciara, Juara, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São José do Rio Claro, Sapezal, Sinop, Sorriso e Tangara da Serra.

Sine

A prioridade do Sine é facilitar a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, por meio da execução integrada de ações.

A unidade busca desenvolver melhorias para o aperfeiçoamento dessa rede de atendimento, que é de suma importância para que o trabalhador possa ser inserido no mercado de trabalho.

O Sine realiza serviços de intermediação de mão de obra (cadastro e encaminhamento de trabalhadores para vagas de emprego), habilitação de seguro-desemprego, emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), e atendimento aos empregadores que desejam disponibilizar vagas no Sine e também realizar os processos seletivos dentro das unidades, além de ações de qualificação profissional.