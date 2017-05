Técnicos participam de Curso de Introdução do Prontuário SUAS

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Começou nessa terça-feira (30.05) o Curso de Introdução para a implantação e utilização do prontuário do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Voltado aos técnicos dos Centros de Referência em Assistência Social de nove municípios de médio e grande porte em Mato Grosso.

O evento realizado pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas) por meio da adjunta de Assistência Social segue até a quinta-feira (01.06), em Cuiabá.

Essa é terceira etapa da formação que tem o objetivo de padronizar a inserção das informações do acompanhamento das famílias cadastradas no CadÚnico e Programa Bolsa Família.

Os participantes foram selecionados de acordo com o porte dos municípios, neste módulo, participam assistentes sociais, psicólogos e advogados de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Barra do Garças, Cáceres, Tangará da Serra e Primavera do Leste.

A próxima e última etapa de formação acontece em junho.

“O prontuário é um instrumento imprescindível para a realização do nosso trabalho, com ele, temos condições de fazer encaminhamentos mais efetivos para as políticas públicas. E mais do que prestas as orientações sobre essa ferramenta aos técnicos, vamos esclarecer dúvidas e discutir sobre o trabalho desenvolvido no nosso dia a dia”, comentou a secretária adjunta de Assistência Social da Setas Marilê Ferreira.

A assistente social Nildiane Lopes é servidora da Prefeitura de Cuiabá há 10 anos e há oito anos compõe a equipe de referência do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

Ela destaca que a padronização é importante, pois o acompanhamento das famílias atendidas pela assistência social nos municípios é continua, e com a formação, mesmo que ocorram mudanças nas equipes às informações serão inseridas e utilizadas de acordo com o padrão.

Além da secretária adjunta da Setas, participaram da abertura do evento nessa terça-feira, representantes da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (sejudh) e dos Conselhos Estadual de Psicologia e de Assistência Social.