UFMT quer expulsar 11 alunos por organizar festa proibida no campus

'CLANDESTINA'

A Reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) instaurou processo administrativo disciplinar contra 11 alunos que seriam os responsáveis pela organização de festas sem autorização no campus da entidade no último dia 24 de fevereiro.

A “Clandestina”, como são as chamadas as festas realizadas pelos alunos, teria sido organizada pelo DCE no campus da UFMT de Cuiabá, nas proximidades do Restaurante Universitário (RU).

Durante a festa, a Polícia Militar prendeu vários participantes da festa por porte ou comercialização de drogas. Banheiros do Restaurante Universitária também acabaram sendo depredados.

A UFMT alega que a Reitoria já havia proibido expressamente a realização das festas, mas, a organização teria burlado a regra e os seguranças da Universidade no dia do evento.

O DCE atribuiu os PAD´s a perseguição política por parte da reitoria. O diretório alega que as festas são um “movimento político” dos alunos e que, por diversas vezes, procurou a reitoria para discutir a realização delas.

Ainda não há prazo para encerramento dos processos. As penas para o PAD vão de simples advertência escrita à expulsão dos quadros da Universidade.