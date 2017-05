Atendimentos do Detran-MT recebem boas avaliações

VISITA TÉCNICA

DA REDAÇÃO

Após a convocação de 113 servidores nomeados para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), sendo a grande maioria direcionada para trabalhar na vistoria na sede, houve uma grande melhoria na qualidade e agilidade nos serviços do órgão.

De acordo com a diretora de veículos, Talita Peske, com o ingresso dos novos servidores, o implemento da vistoria digital e o agendamento, o atendimento está casa vez mais célere.

“Nas visitas no interior, estamos aprimorando o atendimento, socializando o conhecimento, e percebemos que há um grande compromisso dos servidores em atender cada vez melhor a população”, ressaltou.

Luciane Vital, que estava esperando a vistoria de seu veículo, confirmou o bom atendimento.

“A minha vistoria está sendo até antes do meu horário marcado. Cheguei e já fui atendida em 15 minutos. A vistoriadora está sendo bem atenciosa e explicativa. Não tenho o que reclamar”, relatou.

Talita relatou que para promover a limpeza do pátio, serão prensados até agosto deste ano, mais de 6 mil veículos, sendo 5.581 motocicletas e 898 carros. Além disso, está previsto leilão para o próximo mês de 160 veículos aptos a circular. Serão leiloados 117 motocicletas e 43 carros.

Em visita no atendimento de habilitação, o diretor Fernando Lopes explicou que agora é possível solicitar a 2ª via de CNH, a CNH definitiva e a PID.

“Por meio da ferramenta tecnológica ‘MT Cidadão’, o condutor poderá receber seu documento em casa. Nos casos de renovação de CNH, o processo pode ser aberto em uma unidade da autarquia e solicitar para ser entregue em casa”, disse.

Ao ser atendido no setor de habilitação, o condutor, Eclovis Hiroshi, afirmou a excelência no atendimento.

“Estou sendo bem recebido. A atendente está sendo bem comunicativa explicando o que preciso fazer. Em relação a espera, não há o que reclamar também, em 10 minutos fui atendido”, concluiu.

VISITA DO SECRETÁRIO

O secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), Rogers Jarbas, visitou os atendimentos da Diretoria de Habilitação e Veículos, na sede do Detran-MT, nesta terça-feira (30). Durante a visita, o secretário parabenizou as mudanças realizadas pelo presidente e os diretores do órgão.

“As melhorias implementadas no Detran, estão evidentes. Com o crescimento no número de servidores e readequação nos ambientes de atendimentos, o serviço está sendo prestado aos cidadãos com agilidade e eficiência”, afirmou Jarbas.

O presidente e os diretores de veículo, habilitação e administração do Departamento, acompanharam o secretário durante a visita nos setores, passando pela vistoria veicular, pátio de veículos, atendimentos de habilitação e veículos.

O presidente da autarquia, Arnon Osny, disse que a meta é sempre lançar melhorias para o órgão.

“A vinda do secretário reforça o compromisso do governo com o nosso projeto de um Detran Cidadão”, disse.