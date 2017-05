GRAMPOS S/A

MATO GROSSO MAIS

O desembargador Marcos Machado fez uma espécie de desabafo na sessão do Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, realizada no dia 25 de maio, semana passada.

Ao se declarar suspeito para ser relator das investigações de supostos grampos ilegais realizados contra personalidades do Estado, Marcos Machado lembrou de uma gravação que foi exposta por uma emissora de televisão em que aparece conversando com o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), em setembro de 2015.

O objetivo, de acordo com o magistrado, era torná-lo suspeito, já que a mulher de Silval, Roseli Barbosa, era alvo de uma Operação Policial, deflagrada pelo Gaeco por supostas irregularidades na Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setas).

O magistrado alegou que por causa dessa situação respondeu uma sindicância no Tribunal de Justiça e outra no CNJ, aonde as duas foram arquivadas.

Por causa disso, Machado comentou que vem reunindo provas para acionar na Justiça um promotor do MPE e uma juíza por causa da divulgação da conversa que teve com o ex-governador.

Ainda em sua fala, Marcos Machado disse que o cabo da PM preso por estar supostamente envolvido nas escutas ilegais trabalhava à época no Gaeco.

Machado revelou que deve colocar o cabo da PM como testemunha da sua ação contra o promotor e a juíza.

