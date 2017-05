Emanuel prorroga em mais 120 dias a suspensão da licitação do transporte coletivo

NECESSIDADE DE ANÁLISE

DIÁRIO DE CUIABÁ

O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), prorrogou em mais 120 dias a suspensão da licitação do transporte coletivo em Cuiabá.

A prorrogação foi publicada no Diário Oficial de Contas que circulou ontem. A primeira suspensão foi anunciada no dia 02 de janeiro com duração de 120 dias. A atual suspensão por mais 120 dias passa a contar desde o último dia 03.

Segundo o documento, a prorrogação vem da “necessidade de análise dos fatos supervenientes em relação ao Projeto Buscar, à licitação do sistema de transporte alternativo de passageiros e demais desdobramentos da implantação do modal do Veículo Leve sobre Trilho”, confirma trecho do decreto.

A medida confirma ainda ser necessário um prazo maior para o município readequar e planejar a integração do Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Passageiros com o modal.

Além da necessidade de uma melhor análise e avaliação do Relatório de Auditoria Operacional no transporte coletivo urbano de Cuiabá e Várzea Grande desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

“Fica prorrogado por mais 120 dias a contar de 03 de maio de maio o prazo estabelecido no Decreto nº 6.215, de 02 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a suspensão do processo de licitação do serviço público municipal de transporte coletivo de passageiros do Município de Cuiabá”, ressalta publicação.

A Procuradoria Geral do Município em conjunto com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana deve encaminhar relatório contendo o resultado da análise para apreciação do prefeito.

Ao suspender a licitação no início do ano, Emanuel Pinheiro confirmou a necessidade de refazer a licitação que havia sido iniciada na gestão de Mauro Mendes (PSB).

Desde o fim de 2015, a prefeitura de Cuiabá realizava estudos para fazer uma nova licitação no transporte público da Capital.

Diversas etapas do processo foram concluídas, como audiências públicas realizadas em dezembro passado.

Porém, a licitação não foi aberta até a conclusão do mandato de Mauro Mendes.

Segundo Pinheiro, os estudos sobre o transporte coletivo serão reiniciados em razão de o anterior não ter abarcado itens como o Veículo Leve Sobre Trilho (VLT).

A dúvida quanto à integração do transporte coletivo com o modal – que segue sem previsão de ser finalizado – é um dos motivos apontados para o ‘congelamento’ do certame.

Além da nova licitação não contemplar o projeto “Buscar” criado em 1997. O projeto é um sistema de transporte público destinado para pacientes em atendimentos médicos.

Conforme Pinheiro, a proposta da gestão anterior não incluía todos os meios de locomoção da Capital e deveria ser ampliada, com a inclusão de outros transportes públicos.

Todo o processo será readequado e somente a partir de então poderão ter início as fases posteriores. Por conta das novas alterações, ainda não há prazo para que ocorra o processo de licitação do transporte público de Cuiabá.