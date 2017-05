CONCLUSÃO DO VLT

MATO GROSSO MAIS

O Governo do Estado emitiu nota pública no início da noite desta quarta-feira (31) para rebater o parecer contrário do MPF e MPE sobre o acordo para a retomada das obras do VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos).

O MPF apontou que uma perícia feita pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado e pela Controladoria Geral da União apontou uma série de irregularidades no acordo entre Estado e Consórcio.

Na nota, o Governo discorda pontualmente das conclusões contidas no referido documento feito pelo MPF e MPE.

VEJA OS PONTOS QUE O GOVERNO DESTACA SOBRE O PARECER CONTRÁRIO DO MPF E MPE:

Diante da manifestação dos Ministérios Públicos Federal e Estadual acerca da minuta de acordo apresentada pelo Estado de Mato Grosso e pelo Consórcio VLT, relativa à retomada e conclusão das obras do VLT, o Governo de Mato Grosso vem a público esclarecer à sociedade mato-grossense que, como foi mencionado desde o início das discussões para celebração de acordo com o Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande, respeita a posição do Ministério Público Estadual e Federal, mas discorda pontualmente das conclusões contidas no referido documento, conforme passar a expor: