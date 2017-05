Guizardi mantém denúncias de que propina foi para ex-secretário, deputados e empresários

OPERAÇÃO RÊMORA

DIÁRIO DE CUIABÁ

Em depoimento prestado a juíza Selma Rosane de Arruda na tarde desta terça-feira (30), o empresário Giovani Guizardi admitiu que arrecadou R$ 1,2 milhão em propina junto a Secretaria de Educação do Estado.

O dinheiro teria sido arrecadado para beneficiar os membros da organização criminosa, sendo eles o empresário Allan Malouf, o deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB), o ex-secretário de Educação Permínio Pinto e os servidores Fábio Frigeri, Wander Luiz e Moisés Dias.

De acordo com Guizardi, 75% da propina eram divida entre Alan, Maluf e Permínio. Do que restava, 5% ficavam para cada um dos servidores. O empresário assume que ficava com 10%.

No entanto, ele afirma que Permínio ainda recebia mais do que era dividido. Diante disso, não sabe precisar quanto o ex-secretário recebeu.

“Descobri que o Permínio estava pegando dinheiro fora da organização criminosa”, disse o empresário à magistrada, acrescentando que o mesmo representava o grupo político do deputado federal Nilson Leitão, o estadual Guilherme Maluf e o empresário Alan Malouf.

A declaração foi dada em audiência de instrução referente a terceira fase da “Operação Rêmora”, denominada “Grão Vizir”, a qual apura suposto esquema que teria operado na Seduc, consistente em fraude em licitações e exigência de propina a empresários para a concessão de contratos e pagamentos de medições de obras.

Guizardi e Permínio chegaram a ser presos por participação no esquema. O primeiro foi solto após firmar termo de colaboração premiada e o segundo em razão de ter confessado os crimes.

De acordo com Guizardi, o esquema teve início na gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB). Na época, quem operava a fraude era o empresário Ricardo Sguarezi, do qual ele afirma ter herdado o sistema de corrupção na Secretaria.

Ele teria assumido o comando no início de 2015. “O primeiro encontro com Permínio foi intermediado pelo deputado Guilherme Maluf (PSDB). E posteriormente fui apresentado por Alan Malouf ao servidor Wander Reis, que era do setor de licitações”, revelou.

Outro a prestar depoimento nesta terça-feira (30) foi o empresário Luiz Fernando, também delator do esquema criminoso. Na oportunidade, ele afirma que ficou pouco tempo no grupo e era responsável pela cobrança da propina. No entanto, o seu contato maior era apenas com Guizardi.

“Eu participava das reuniões, dava desconto na obra e ainda tinha que pagar propina. Paguei cerca de R$ 9 mil de propina, mas sai do grupo porque não queria pagar mais. Eu fui um dos que brigou para baixar a propina para 3% porque 5% não dava para pagar. Nem 3% não dava. isso saia do bolso do empresário”, conta.

De acordo com ele, depois que deixou de pagar a propina foi barrado em licitações na secretaria. “Participei de licitação na Seduc, mas não ganhei. Isso aconteceu por que eu parei de pagar propina”, conta.

A Operação Grão Vizir foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado em dezembro do ano passado.