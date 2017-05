Mato Grosso sedia maratona tecnológica internacional

INOVAÇÃO

DA REDAÇÃO

Acontece nessa sexta-feira, 02 de junho, o lançamento do HackaCity Cuiabá.

Uma maratona mundial que une conhecimento, dados geoeconômicos, 24 horas de trabalho e tem foco no desenvolvimento de aplicações com impacto para os cidadãos a partir dos dados fornecidos pela própria cidade.

A abertura conta com a palestra “Cidade Inteligentes”, com Cláudio Nascimento – coordenador da maratona no Brasil e acontece nessa sexta-feira, 02/06, às 19h30, no CineTeatro Cuiabá.

Nos dias 3 e 4 de junho, o hackaton acontece no Goiabeiras Shopping. A coordenação local é da Secretaria Estadual de Ciências, Tecnologia e Inovação (Secitec) e da Rede Brasileria de Cidades Inteligentes & Humanas. As inscrições para a palestra de abertura são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://goo.gl/forms/MpWb4Ml0TqIr07WP2.

A maratona terá 24 horas de trabalho, e reunirá programadores, desenvolvedores, designers, cientistas de dados e gestores públicos.

Para o secretário Domingos Sávio Parreira o equilíbrio entre os recursos humanos e a tecnologia são os diferenciais da maratona.

“Cada cidade tem suas particularidades, problemas que precisam ser pensados, melhorados. Os desafios, demandas e visões precisam ser consideradas na solução suas dificuldades. O HackaCity une a ciência e a tecnologia a esses olhares, em busca da inovação para o desenvolvimento de espaços melhores para Cuiabá e Várzea Grande”, afirma Domingos.

O Hackacity foi criado na cidade do Porto -Portugal, em 2015.

No ano seguinte, outras cidades pelo mundo aderiram à ideia, assim como Olinda e Recife, que foram as primeiras cidades brasileiras a realizar o evento que agora vem à Cuiabá.

Para trabalhar as soluções, os participantes desenvolverão com plataformas de código aberto, como o Fiware, ajudando a solucionar problemas dos cidadãos.

“Essas ferramentas têm interfaces simples e poderosas que facilitam o desenvolvimento de aplicações inteligentes”, afirma Carlos Wolff, coordenador de empreendedorismo do Parque Tecnológico de Cuiabá, que por meio da Secitec, é parceiro da maratona.

Para este ano, o Hackacity terá maratonas simultâneas nas cidades de Porto (Portugal), Zagreb (Croácia), Utrecht (Holanda), e no Brasil, acontecem em Garanhuns (Pernambuco) e Cuiabá.

O Hackacity Brazil segue os preceitos de uma Hackathon (maratona de programação).

O objetivo é analisar bancos de dados públicos e promover a sua utilização no desenvolvimento de soluções que possam ter impacto positivo na gestão das cidades, ajudando também a fomentar a colaboração entre partes interessadas.

A coordenação do HackaCity é da Secretaria Estadual de Ciências, Tecnologia e Inovação (Secitec) e da Rede Brasileria de Cidades Inteligentes & Humanas, e tem como parceiro principal o Governo do Estado de Mato Grosso, além de empresas como Porto, &7Graus, UbiWhere, FiWare, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), Secretaria de Estado de Cultura (SEC), Prefeitura Municipal de Cuiabá, Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Mato Grosso Criativo, Parque Tecnológico, Sebrae, CVC, Net, Goiabeiras Shopping, Células Empreendedoras, Vanguard, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Unemat, UFMT, Instituto de Arquitetos do Brasil, GDG Cuiabá, Startup MT, OniQ, Sindetur, Estuda.com, TC Urbes, Drone Cuiabá, Cine Teatro Cuiabá, Cin, Catalizr e Emprel.