Indígenas são detidos por crime de saque e cobrança de pedágio na BR 070

COBRANÇA INDEVIDA

DA REDAÇÃO

Nove indígenas acusados de crimes de saque e cobrança indevida de pedágio na BR 070, entre General Carneiro e Primavera do Leste, foram detidos nesta terça-feira (30.05).

No mês de maio foram registradas 25 ocorrências de roubo/extorsão tendo como suspeitos indígenas da etnia bororo.

De acordo com as Polícias, os índios começaram a cobrar pedágio alegando que precisam de dinheiro para comprar remédios e comida.

No entanto, conforme levantamento junto aos motoristas vítimas, o argumento se tornou um pretexto para saques e até mesmo assaltos que vem ocorrendo nas rodovias de Mato Grosso.

Segundo os relatos, os indígenas passaram a saquear passageiros de ônibus que faziam a linha Barra Garças a Cuiabá.

A reclamação foi feita oficialmente pelo Sindicato dos Transportadores de Mato Grosso (Sindmat) que emitiu nota cobrando providencias das autoridades policiais.

Durante o trabalho conjunto da Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, foram apreendidos 1 motocicleta, dinheiro proveniente de motoristas abordados, arcos, flechas e demais petrechos utilizados para intimidar motoristas que transitavam na rodovia para que pagassem para continuar a viagem.

“Nessa ação conjunta, as Forças Policiais mostraram a presença do Estado e atenderam o anseio da sociedade. Os policiais foram aplaudidos pelos usuários da via que presenciaram a importante ação”, disse o delegado regional de Barra do Garças, Adilson Gonçalves.

Participaram da ação policiais civis do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) e policiais das unidades da Regional de Barra do Garças, juntamente com policiais das forças envolvidas.

Os indígenas foram conduzidos a Delegacia da Polícia Federal de Barra do Garças, para prestar informações sobre as cobranças indevidas feitas nas rodovias.