OPERAÇÃO SODOMA

MATO GROSSO MAIS

O procurador aposentado do Estado, Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, conhecido por ‘Chico Lima’, teve o pedido de liberdade negado na tarde desta quarta-feira (31) pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.

Chico Lima foi preso durante a quarta fase da Operação Sodoma, deflagrada pela Delegacia Fazendária, que investigou um suposto esquema de desvio de recursos públicos no valor de R$ 15,8 milhões na desapropriação de um imóvel no Jardim Liberdade, no bairro Renascer, na Capital.

Os desembargadores Alberto Ferreira e Paulo da Cunha votaram contrários à liberdade, já o magistrado Pedro Sakamoto votou pela soltura.

O procurador está preso no Centro de Custódia de Cuiabá desde setembro do ano passado.

De acordo com denúncia do MPE, Chico Lima era o responsável por dar pareceres favoráveis aos interesses da organização criminosa, supostamente, liderada por Silval Barbosa (PMDB).

O ex-governador se encontra preso desde setembro de 2015, durante a primeira fase da Operação Sodoma.