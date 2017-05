Prefeitura lança Faixa Cidadã para alertar sobre normas de trânsito

PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO

DA REDAÇÃO

Faixa Cidadã, a nova ação de prevenção e conscientização para a redução dos acidentes de trânsito em Cuiabá, será lançada nesta quarta-feira, 31, às 9h, em frente a Escola Estadual Presidente Médici, região Central da Capital.

O prefeito Emanuel Pinheiro e o secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, participarão do lançamento da Faixa Cidadã.

De acordo com informações da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), no período de janeiro a abril deste ano, foram registrados 30 acidentes com vítimas fatais.

Conforme levantamento da Secretaria, a maioria das vítimas é de jovens com idade entre 18 e 25 anos.

A campanha Faixa Cidadã será ampliada gradativamente para outros 19 pontos da cidade, considerados áreas com grande número de ocorrências de acidentes de trânsito.

Atualmente, a frota de Cuiabá é de 402.411 veículos para um total de aproximadamente 600 mil habitantes, conforme último censo do IBGE.

Agente Mirim

Na próxima sexta-feira, 02, o projeto Agente Mirim dará continuidade as suas atividades com o processo de conscientização em duas escolas da rede municipal de ensino: a Padre Ernesto, no bairro Jardim Paulista, e Francisval de Brito, no bairro Coophamil.

“Trata-se de mais uma ação para manter a conscientização de pedestres e motoristas de qualquer tipo de veículo de que é necessário a redução dos acidentes no trânsito de Cuiabá. A vida é o bem maior de todos”, disse Antenor.

Segundo o secretário, as campanhas surtem efeito positivo sobre os motoristas que procuram seguir as normas da legislação nacional de trânsito.

Contudo, ainda há casos de acidentes no trânsito que fogem do controle dos órgãos competentes em função dos comportamentos individuais de cada motorista e até de pedestres, que insistem em cometer infrações.

Para o diretor de Trânsito, Michel Diniz, a população deve redobrar a atenção no trânsito mesmo, quando estiver na condição de pedestre.

“Todos devem estar atentos para não se envolverem em acidentes que muitas vezes pode ser fatal. Esperamos que as pessoas não queiram se prevenir somente quando precisar”, disse Diniz.

Segundo setor de engenharia de trânsito, os principais cruzamentos de ruas e avenidas da cidade receberam reforço na sinalização ou tiveram novas faixas, lombadas e placas instaladas de forma estratégica para melhorar a visibilidade de motoristas e pedestres.

Os semáforos também receberam manutenções e reparos constantes possibilitando melhorias no trânsito.