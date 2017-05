OBRA DO VLT

MATO GROSSO MAIS

A procuradora da República em Mato Grosso, Bianca Britto de Araújo, disse, em coletiva de imprensa, na tarde desta quarta-feira (31), que o Governo do Estado precisa ‘acordar’ para corrigir as falhas apresentadas no acordo feito com o Consórcio para a retomada das obras do VLT, e que teve parecer contrário do MPF e MPE.

Araújo revelou que uma perícia feita pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado e pela Controladoria Geral da União apontou uma série de irregularidades no acordo entre Estado e Consórcio.

Ela adiantou que caso o Estado não se atente ao parecer contrário, o MPF deve entrar com nova ação na Justiça.

Bianca esclareceu ainda que o Consórcio, por diversas vezes nos autos, pede que o Estado arque com as despesas causadas por conta do período de suspensão judicial de mais de dois anos, como os gastos por conta de conservação de material rodante que ficou parado, situação que ainda não foi decidida judicialmente.

“Então eles estão embutindo isso no acordo para continuar a obra, com valores apontados pela empresa, que não fez ainda comprovação desses custos”, completou.

No parecer, também é colocado que os custos adicionais que estão sendo pleiteados pela empresa para reiniciar a obra, como a remobilização, construção de canteiros e administração local, estão sendo parametrizados com base no valor total do contrato (R$ 1,470 bilhão), quando faltam pouco mais de R$ 300 milhões para serem executados.

A manifestação foi protocolada na Justiça Federal de Mato Grosso nesta quarta-feira (31) e faz parte da Ação Civil Pública ajuizada pelo MPF, MPE e Governo de Mato Grosso, que visa a suspensão dos prazos do contrato 037/2012/SECOMPA/MT e dos respectivos termos aditivos, bem como dos pagamento devidos pelo Estado de Mato Grosso, entre outros. Com Assessoria

POSIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO

Diante da manifestação dos Ministérios Públicos Federal e Estadual acerca da minuta de acordo apresentada pelo Estado de Mato Grosso e pelo Consórcio VLT, relativa à retomada e conclusão das obras do VLT, o Governo de Mato Grosso vem a público esclarecer à sociedade mato-grossense que, como foi mencionado desde o início das discussões para celebração de acordo com o Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande, respeita a posição do Ministério Público Estadual e Federal, mas discorda pontualmente das conclusões contidas no referido documento, conforme passar a expor: