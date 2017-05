Programa irá debater uso de álcool e drogas entre adolescentes

NOVA GERAÇÃO

Cerca de 2 milhões de adolescentes bebem excessivamente. Diante deste cenário, o Colégio Maxi resolveu ser protagonista e lançar o Programa Rumo Certo, que será apresentado aos alunos e pais entre os dias 31 e 1º.

A população de adolescentes no país é de mais de 21 milhões e as pesquisa revelam que pelo menos metade deles já tiveram contato com álcool, ou seja, cerca de 10 milhões.

Dentro deste universo, pelo menos 30% bebem com moderação, já os outros 20% bebem excessivamente, o que representa cerca de 2 milhões.

Caso não haja uma intervenção, a probabilidade é que pelo menos 600 mil (30%) desencadeiem a dependência num prazo que varia entre seis a 10 anos.

Só que além do risco da dependência, aumenta-se também, consideravelmente, a possibilidade do uso de drogas ilegais.

As pesquisas mostram que somente 3% das pessoas iniciam o uso de drogas ilegais sem antes terem iniciado com o álcool.

Diante deste problema que atinge toda a sociedade, o Colégio Maxi resolveu ser protagonista e lançar o Programa Rumo Certo, que contará com o apoio do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, que reúne profissionais das melhores universidades do país, como UNESP, UNICAMP, USP e UNIFESP.

O objetivo é contribuir para o fortalecimento de ações na perspectiva do desenvolvimento integral dos alunos e proporcionar à comunidade escolar a participação em programas e projetos que articulem saúde e educação, para o enfrentamento de riscos e vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens.

O programa terá três frentes de atuação.

A primeira está relacionada à promoção de alimentação saudável e nutricional, que irá trabalhar a promoção de alimentação saudável e nutricional, com abordagem de temas como transtornos alimentares e a aceitação do corpo, uso de anabolizantes e inibidores de apetite, além de doenças relacionadas à alimentação.

A segunda fase falará sobre o desenvolvimento corporal e sexualidade, as descobertas do corpo, hormônios e mudanças físicas, concepção, gravidez, DST’s e medidas preventivas.

A sexualidade será abordada tanto no mundo real, quanto no virtual, seus perigos e encantos, entre outros.

Estas duas primeiras serão tratadas com alunos do 6º ano do Fundamental até a 2º série do Ensino Médio.

Já a última que tratará da prevenção ao uso de álcool e outras drogas, terá como foco alunos do 8º ano em diante.

A ideia nesta fase do programa é sensibilizar a comunidade escolar, envolvendo gestores, professores, pais e alunos, para uma das maiores vulnerabilidades dos adolescentes: o consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas.

A ideia é organizar e dar formação para uma equipe de pessoas da comunidade escolar para que elas saibam como identificar os padrões de consumo de bebidas alcoólicas entre os alunos e posteriormente; aplicar intervenção breve nos alunos que apresentem padrão excessivo de álcool, com posterior avaliação da intervenção aplicada; motivar os que bebem moderadamente a voltar à abstinência e motivar os abstêmios a permanecerem nesta situação.

O projeto será acompanhado pelo psicólogo e pós-doutor pela Universidade de Washigton, Raul Martins, e pela psicóloga e doutora na área, pela Unesp, Luciana Aparecida Nogueira da Cruz.

Eles são autores do livro “Meus alunos estão bebendo! E agora?”, que serve como um guia teórico-prático para educadores sobre a intervenção breve para reduzir o consumo de álcool entre estudantes.

Raul explica que o Programa Rumo Certo tem objetivos de curto, médio e longo prazo.

A princípio é criado um clima na comunidade escolar para que todas as pessoas entendam a gravidade do problema, mas ao mesmo tempo, que há soluções científicas para ele.

“Importante neste momento mostrar que ninguém será estigmatizado por utilizar bebidas alcoólicas, ninguém será exposto de forma negativa”. ressalta.

Já a médio prazo, cria-se uma equipe para identificar os tipos de usuários de álcool entre os estudantes e aplicar uma intervenção breve nos que estão no padrão de beber excessivo, para que reduzam ou parem de beber.

Já a longo prazo, a ideia é criar a cultura na comunidade escolar que é possível divertirem-se com pouco ou mesmo nenhum uso de bebidas alcoólicas.

É bom frisar que este é um problema em que a participação dos pais ou responsáveis é essencial para que se possa obter resultados positivos.

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), realizadas com alunos do 9º, revela que o monitoramento feito pelos responsáveis dos adolescentes tem efeito protetor quanto aos hábitos de fumar, beber, usar drogas ou iniciação sexual precoce.

A supervisão familiar é importante na prevenção destes hábitos.

Esta mesma pesquisa mostra que cerca de 22% dos alunos do 9º ano já experimentaram pelo menos um episódio de embriaguez e pelo menos 9% deles já experimentaram drogas ilícitas.

Além disso, 18,4% dos alunos contam ter experimentado o cigarro, que também é a porta de entrada para outras drogas.

Quanto ao consumo atual de crack, considerando os alunos que disseram ter usado drogas ilícitas, 5,5% referiram o uso de crack, o que corresponde a 0,5% da população estimada de alunos frequentando o 9º ano do Ensino Fundamental no país.

O programa será iniciado entre os dias 31 de maio e 1º de junho.

Inicialmente serão feitas palestra de sensibilização e informação para alunos, pais e professores.