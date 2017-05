Sinfra revitaliza 60 km da estrada entre Chapada e Campo Verde

COM RECURSOS DE FETHAB

Com recursos 100% oriundos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab), foram revitalizados 61 quilômetros da Rodovia Clarismundo Scheffer (MT-251), no trecho entre a cidade turística de Chapada dos Guimarães e o entroncamento com a MT-140 (região do Posto Gardez), que dá acesso ao município de Campo Verde (131 km de Cuiabá).

O Governo de Mato Grosso fez investimento na ordem de R$ 9,1 milhões para mudar a realidade da rodovia, que antes se encontrava-se com diversos trechos danificados devido à falta de uma revitalização de maior qualidade nos anos anteriores.

“A conclusão dos trabalhos está prevista para o segundo semestre deste ano. Até o momento, dos 61 km da rodovia, já foram revitalizados 43 km. Com recursos do Fethab, conseguirmos recuperar esta importante via que estimula o turismo e dá acesso a regiões produtoras do Sul do Estado”, pontou o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte.

De acordo com informações técnicas repassadas pela Sinfra, a rodovia passou por uma reperfilamento e posterior aplicação da camada de microrevestimento para recuperar o pavimento existente.

“Nos trechos críticos fizemos uma recuperação do antigo pavimento, prolongando sua vida útil. Atualmente, são feitos serviços de sinalização da rodovia. Em breve, poderemos concluir mais uma obra importante na região do Vale do Rio Cuiabá”, disse.

Já no trecho da Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), na saída de Chapada rumo a capital Cuiabá, o Governo está prestes para concluir a revitalização do trecho até o balneário da Cachoeirinha.

Nesta gestão, também já foram entregues 10 km de reconstrução entre o balneário Mutuca e o trevo que dá acesso a MT-351, que leva a região do Manso. São obras que também estimulam o turismo e garantem mais segurança aos usuários que trafegam pela rodovia.

Em todo o Estado de Mato Grosso, a Sinfra concluiu 1.430 km de asfalto, considerando as obras de construção (712 km) e de reconstrução (718 km).

Neste ano, com o fim do período chuvoso, o estado já conta com diversas frentes de trabalho espalhadas por todas as regiões do Estado.