Tribunal de Justiça nega liberdade para cabo da PM envolvido em escutas clandestinas

O desembargador Paulo da Cunha, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) negou o pedido de habeas corpus do cabo da PM Gerson Luiz Ferreira Correa Junior, atualmente lotado na Casa Militar, por envolvimento no esquema de escutas clandestinas denunciado pelo Fantástico.

O policial teria sido responsável pelos pedidos à Justiça para inclusão dos telefones das vítimas numa suposta investigação de tráfico de drogas envolvendo PMs. A decisão foi proferida na terça-feira (30).