Caravana da Transformação terá Espaço do Servidor

CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Estado de Gestão (Seges) vai levar pela primeira vez o Espaço do Servidor para a sétima edição da Caravana da Transformação, que será realizada em Alta Floresta (a 803 km de Cuiabá).

No estande serão ofertadas orientações aos servidores estaduais que atuam longe do Centro Político sobre informações essenciais para sua vida funcional, com atendimento dos setores de folha de pagamento, consignados e do Mato Grosso Previdência (MTPrev).

Conforme levantamento da pasta, cerca de dois mil servidores, entre ativos e inativos, atuam na região atendida por esta edição da Caravana e podem se beneficiar do Espaço.

Entre os serviços estão os de gestão de pessoas, em que uma equipe da Seges irá oferecer instruções sobre as ferramentas on-line de acesso ao holerite, empréstimos consignados e esclarecimentos sobre folha de pagamento.

De acordo com o secretário de Estado de Gestão, Júlio Modesto, a oferta desses produtos proporcionará ao funcionalismo da região acesso a serviços essenciais. “Nossa intenção é participar desta e das próximas edições, facilitando o dia a dia dos servidores da região atendida pela Caravana”, conta.

Segundo a coordenadora de Consignados, Fatima Bonfim, um dos atendimentos irá orientar os servidores para que eles tenham o controle efetivo de todos os empréstimos realizados por meio do Serviço de Controle de Consignação do Estado de Mato Grosso, pelo portal de Consignados.

“É direto do servidor possuir o contrato, ter ciência das cláusulas, fazer as simulações, saber a melhor taxa do mercado e para que ele possa ter mais facilidade nós vamos instruí-lo sobre como acessar o site”, explica a coordenadora sobre o portal.

Para os servidores ativos e inativos que encontraram dificuldades para acessar o portal, será feito o cadastro no site durante o atendimento, além de orientações sobre a utilização da ferramenta a seu favor.

Portal Consignado

A ferramenta foi implantada no ano passado, e disponibilizou de modo facilitado, pela internet, a consulta da margem consignável, os empréstimos em andamento e simulações de empréstimos.

É possível também ver as taxas de juros ofertadas por cada banco e enviar uma proposta à instituição financeira.

Com a novidade, os bancos só têm acesso à margem consignável do servidor mediante prévia autorização do mesmo via sistema.

Seges na Caravana

A Superintendência do Arquivo Público também terá um espaço em que apresentará a exposição “Mato Grosso em documentos”, em que levará para a região documentos históricos que contam a história de Mato Grosso.

O secretário adjunto de Administração da Seges, Ruy da Fonseca, irá ministrar a palestra “Compras públicas para micro e pequenos empresários” no dia 10 de junho, das 10h às 11h, no contêiner auditório dentro da Caravana.

Já o MTPrev estará com uma equipe presente para esclarecer dúvidas sobre regras de aposentadoria, regras de pensão por morte, isenção de imposto de renda, revisão de benefícios (isonomia salarial), entre outros.

Caravana

A Caravana da Transformação é um evento que leva ações de saúde e cidadania a todas as regiões do estado.

A sétima edição do evento será realizada entre os dias 6 a 16 de junho, no Complexo Esportivo Geraldo Ramos “Pezão”, em Alta Floresta. Além do município sede, atenderá: Apiacás, Carlinda, Colíder, Itaúba, Marcelândia, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Monte Verde, Nova Santa Helena e Paranaíta.