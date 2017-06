GASOLINA NO INCÊNDIO

DA REDAÇÃO

Um Coronel da Polícia Militar jogou gasolina na polêmica envolvendo a suspeita de grampos telefônicos ilegais.

O Oficial questionou, em sua página pessoal no Facebook, o secretário de Segurança Pública do Estado, Rogers Jarbas, sobre a postura do gestor ao ser divulgado na imprensa que membros da Polícia Civil também poderiam ter feitos escutas clandestinas em investigações policiais.