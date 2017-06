Emanuel busca parceria com Sebrae para ampliar visão sobre empreendedorismo

EM CUIABÁ

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, se reuniu com o superintendente do Sebrae Mato Grosso, José Guilherme Barbosa, para discutir ações para priorizar o empreendedorismo em Cuiabá.

“Vamos buscar saídas legais para conseguirmos caminhos mais curtos e apoiar os empresários. O melhor caminho é pensar em desenvolvimento local e sustentável em cima das compras que a Prefeitura pode fazer com os pequenos empresários. Isso é Lei, não tem nada de errado. Precisamos mudar essa visão, muitas das vezes, das comissões de licitações que estão muito acostumadas com a lei n° 8.666/93. É preciso expandir a visão”, disse o superintendente do Sebrae.

O prefeito se comprometeu em estudar uma grande ação em conjunto com a instituição. “A minha preocupação como prefeito de Cuiabá é que o pregão eletrônico está desaquecendo a economia local, são poucas as empresas que têm condição para competir. O meu papel é ser o grande fomentador de recursos, gerar empregos e dar oportunidade para o micro empreendedorismo”, disse Pinheiro.

A ideia apresentada é fazer as compras governamentais até 80 mil reais, por meio de licitações com as micro e pequenas empresas locais, com pregões presenciais.

Foi sugerido um levantamento do último ano para mostrar à sociedade e microempresários qual a origem das empresas que vencem as licitações municipais para aquisições de produtos e serviços. Em tempos de crise, isso pode ser solucionado com incentivo, mercado e capacitação.

“A Prefeitura tem mecanismos para fazer isso e a segurança também vamos poder dar. A prefeitura será a mola precursora do desenvolvimento”, pontou o superintendente.

O gestor do Sebrae sugeriu capacitar gratuitamente os servidores municipais que trabalham com todo o processo de licitação de forma a realinhar preceitos que institui normas para licitações e contratos da administração pública.

O Sebrae apresentou ao prefeito ações que envolvem o processo de licitação das compras governamentais e ainda como trabalhar a educação empreendedora por meio das capacitações.