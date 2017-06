Gilmar Fabris encaminha mais emendas para Várzea Grande

COMPROMISSO

DA REDAÇÃO

Várzea Grande vai continuar recebendo atenção redobrada por parte do 1ovice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Gilmar Fabris (PSD) que assegurou a prefeita Lucimar Sacre de Campos, não apenas a apresentação de mais emendas para atender as demandas da segunda maior cidade de Mato Grosso, como também defender junto aos demais parlamentares estaduais uma especial atenção para a Cuiabá e Várzea Grande, principais cidades que compõem o Vale do Rio Cuiabá.

“Os investimentos em áreas essenciais como infraestrutura, saúde, educação, segurança e social tem um significado muito importante para Mato Grosso quando feitos em Cuiabá e Várzea Grande que são as primeiras cidades procuradas pela população em busca de melhores condições para um eventual tratamento de saúde, para estudos e até mesmo em busca de trabalho”, assinalou Gilmar Fabris.

Autor de emendas importantes como das obras do Ginásio de Esportes Júlio Domingos de Campos, o Fiotão e das obras de ampliação, melhoria e equipamentos para o Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande, além de recursos para pavimentação de novas ruas e avenidas e recuperação de outras vias públicas, como da duplicação da Av. Filinto Muller que será um novo corredor comercial que interligará o Centro de Várzea Grande a Região Oeste, mais precisamente os bairros do Grande São Mateus, Fabris sinalizou positivamente para alguns políticas públicas do Governo do Estado para reforçar as áreas essenciais.

Lucimar Sacre de Campos pontuou como importantes e fundamentais na consolidação do desenvolvimento de Várzea Grande e de Mato Grosso a integração e atuação conjunta.

“Sozinha a administração municipal tem suas limitações, mas quando atuamos em conjunto com o Governo do Estado, Governo Federal com a interveniência dos deputados e senadores se consegue atingir os objetivos mais importantes que é o de atender a demanda da população”, explicou a prefeita.

Ela assegurou ainda que todos os recursos aplicados por emendas parlamentares da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal ou do Senado da República tem tido não apenas a correta e transparente aplicação, bem como, vem acompanhado com a devida contrapartida dos recursos públicos municipais.

“Na quase maioria das vezes, apenas os recursos públicos municipais são insuficientes para atender a demanda de uma cidade de quase 300 mil habitantes, por isso são importantes os recursos de emendas parlamentares, de convênios federais e estaduais, enfim de toda ajuda possível e que é voltada para atender a população, pois o presidente da República, o governador, senadores, deputados federais e estaduais, todos tiveram votos aqui e por isso todo trabalho em prol de Várzea Grande é bem vindo”, explicou Lucimar Sacre de Campos.

O 1o vice-presidente da Assembleia Legislativa, assegurou que a atuação conjunta dos Poderes Constituídos tem muito mais chances de solucionar os problemas da população e de Mato Grosso e assegurou que o Governo do Estado vai manter os compromissos nos repasses das emendas parlamentares e dos convênios com os municípios.