Homem é preso com bombom de maconha em Novo Santo Antônio

DOCE PRISÃO

DA REDAÇÃO

Um homem foi preso em flagrante, na última terça-feira (30.05), acusado de transportar droga de Cuiabá para o município de Novo Santo Antônio.

S.S.O, 39 anos, foi flagrado pela Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar com porção de entorpecente e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

O policiais receberam uma denúncia anônima de que um homem chegaria à cidade com certa quantidade de droga. Após obter informações, as esquipes deram inicio as diligências e conseguiram localizar o suspeito.

Na abordagem, em uma oficina na região central da cidade, os policiais questionaram a posse de drogas, momento em que o suspeito aparentou nervosismo.

Em revista nas bolsas de viagem, os policiais encontraram no bolso de uma calça, uma porção de maconha enrolada em papel de bombom.

Também foram apreendidos dinheiros, cartões e aparelho celular.

Diante do fato, o acusado foi conduzido a Delegacia de Novo Santo Antônio, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em interrogatório, o suspeito negou que a droga fosse dele e disse que foi até a cidade para olhar um gado.