Investidores nacionais e internacionais conhecem potencial de MT

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e da Desenvolve MT, participa em São Paulo (SP) da programação do Brasil Investiment Forum 2017 (Fórum de Investimentos Brasil).

Um evento que reúne mais de 20 setores da economia e investidores de mais de 40 países, além de líderes políticos, empresariais, acadêmicos e de mídia com o objetivo de fomentar novos negócios e oportunidades de investimentos no Brasil.

Durante o Fórum que foi aberto nesta terça-feira (30.05) e prossegue na quarta-feira (31.05), no Grand Hyatt Hotel, os investidores terão a oportunidade de avaliar as melhorias no ambiente de negócios adotadas no Brasil.

“São dois dias de muitas discussões a respeito de vários temas dos setores econômico e Mato Grosso está presente com stand e com a Desenvolve MT preparada para fornecer as informações e fazer o contato com os potenciais investidores”, frisou o secretário da Sedec, Ricardo Tomczyk, que avaliou que o evento aproxima investidores nacionais e internacionais.

A programação conta com diversos painéis temáticos e mesas redondas para debates. Entre eles, “Oportunidades de Investimentos em Serviços Sociais”, “Um outro Brasil: Manufatura avançadas, inovação e P&D”, “A próxima fronteira do desenvolvimento do setor privado do Brasil”, “Seguros e Garantias – Infraestrutura para oportunidades de investimento”, “Financiamento de longo prazo no Brasil”, entre outros, além de três mesas redondas sobre infraestrutura, agronegócios, inovação e tecnologia, comércio e abertura, energia e saúde e biotecnologia.

O Fórum é uma oportunidade para fazer um balanço sobre os avanços e discutir o Brasil como ator estratégico na economia global e um dos principais destinos de investimentos estrangeiros diretos.

O evento proporciona o acesso as informações sobre os setores mais promissores para se investir, desenvolver parcerias e questões práticas sobre onde e como investir e expandir as operações no Brasil, com foco não apenas em áreas tradicionais, mas também dos setores emergentes e promissores.

O Fórum de Investimento Brasil 2017 é realizado pelo Governo Federal, por meio dos Ministérios do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e das Relações Exteriores, da Apex Brasil e do Bid (Banco Interamericano de Desenvolvimento).