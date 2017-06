Juíza marca novo interrogatório de ex-governador acusado de fraude em MT

G1

A juíza Selma Arruda, da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, agendou para o dia 13 de junho um novo interrogatório do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa (PMDB), que está preso há quase dois anos no Centro de Custódia da capital, acusado de liderar um esquema de desvio de dinheiro dos cofres públicos.

A decisão da magistrada foi publicada nesta quarta-feira (31) e atende a um pedido da nova defesa do ex-governador, que assumiu o caso, após a banca de advogados que o defendia abrir mão do processo, em abril deste ano.

Segundo consta na decisão, o reinterrogatório de Silval refere-se à ação penal resultante da Operação Sodoma I, deflagrada em 2015, que apura a concessão fraudulenta de incentivos fiscais a empresas privadas, por meio do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Prodeic).

No pedido feito à Justiça, o advogado Délio Fortes Lins, que agora representa o ex-governador, afirmou que um novo depoimento se faz necessário diante da vontade do acusado de assumir uma nova postura, confessando os delitos nos quais tenha efetiva participação e porque assumiu o processo recentemente, não tendo conhecimento do que consta nos autos.