Policiais aprenderam quase 50 quilos de cocaína ao atender capotamento.

O acidente ocorreu na noite de quarta-feira (01.05), na rodovia Nossa Senhora da Guia, ao atenderem uma ocorrência sobre um capotamento a Polícia Militar apreendeu quase 50 quilos de pasta base de cocaína que estava escondido na capota da caminhonete capotada.

A droga, dividida em 49 tabletes, estava em um compartimento falso instalado na capota da caminhonete Ford, modelo F-1000 Turbo, de cor preta, com placa de Cuiabá.

Esse veículo capotou sobre uma ponte no KM-22 da MT-010, via de acesso ao distrito de Nossa Senhora da Guia.

Os policiais atuavam em uma barreira de fiscalização móvel no KM-59, da mesma rodovia, quando foram acionados via Ciosp.

No local do capotamento a ausência de ocupantes ou supostos feridos chamou a atenção dos policiais.

Além de não haver ninguém, a caminhoneta exalava um cheiro forte de substância entorpecente.

Durante a vistoria, que inicialmente seria uma tentativa de identificar a propriedade ou quem era o condutor, foram encontradas a primeiras barras de pasta base, espalhadas na capota.

Ao serrar parte da capota a equipe da PM chegou ao esconderijo dos demais volumes.

A caminhonete, bastante danificada no acidente, foi guinchada para o pátio do Cis-Planalto e juntamente com a droga entregue no plantão da Central de Flagrantes.