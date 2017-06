OBRAS DO VLT

MATO GROSSO MAIS

O deputado estadual Oscar Bezerra (PSB), que foi presidente da CPI das Obras da Copa do Mundo, comemorou, na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado, o parecer contrário dos Ministérios Públicos Federal e Estadual para retomadas das obras do VLT.

Bezerra ainda sugeriu a retirada de mensagem do Governo do Estado que pede autorização da ALMT para contrair empréstimo de R$ 800 milhões para conclusão do modal.