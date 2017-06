POLÊMICA DAS ESCUTAS

MATO GROSSO MAIS

O Sindicato dos Delegados de Polícia de Mato Grosso emitiu nota pública em apoio à delegada Alana Cardoso, nesta quarta-feira (31).

Segundo o Sindicato, Cardoso já esclareceu junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado o ofício enviado pela juíza Selma Rosane Arruda sobre escutas feitas durante investigações policiais.

De acordo com a nota do Sindepo, a investigação feita por Alana Cardoso tinha indícios de que duas pessoas citadas estariam envolvidas em ações do crime organizado, mantendo contato com o ex-comendador João Arcanjo Ribeiro, e que isso poderia representar ameaças de morte ao governador do Estado, Pedro Taques (PSDB).

O Sindicato afirma que a atuação da delegada foi legítima e necessária utilizando equipamentos oficiais para a realização das interceptações telefônicas, como o uso do Guardião.