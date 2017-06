Vídeo impressionante mostra carreta jogando caminhão fora de rodovia em MT

INTOLERÂNCIA NO TRÂNSITO

GC NOTÍCIAS

Uma verdadeira briga de trânsito foi flagrada na manhã dessa quinta-feira (1), na BR-163, no trecho entre Sinop e Sorriso, próximo a ponte do Rio Nandico.

O passageiro de um carro que estava na rodovia no momento do acidente presenciou a manobra perigosa e gravou um vídeo com o momento que o caminhão foi jogado para fora da pista.

O caminhão Volvo vermelho, com placa de Novo Progresso (PA), teria forçado uma ultrapassagem de uma carreta bitrem e ao final da manobra, acabou fechando o motorista, que quase saiu pelo acostamento.

Assim que retomou o controle do veículo, o condutor da carreta começou a acelerar, tentando alcançar o caminhão Volvo.

Em uma reta, sem veículos vindo na contramão, o motorista da carreta forçou uma ultrapassagem sobre o Volvo vermelho e antes de passar completamente fechou a frente do outro condutor, jogando o caminhão para fora da pista.

O Volvo vermelho saiu pelo acostamento, arrastando pneu por aproximadamente 30 metros e capotando.

O acidente ocorreu por volta das 8 horas. A Polícia Rodoviária Federal foi até o local.

O caminhão tombado estava carregado com banana. O motorista não se feriu. O condutor da carreta se evadiu do local e ainda não foi localizado.