TREM POLÊMICO

MATO GROSSO MAIS

O secretário de Cidades, deputado estadual Wilson Santos (PSDB), disse que a procuradora da República em Mato Grosso, Bianca Britto de Araújo, não deu informações sobre os valores para a retomada das obras do VLT, em coletiva de imprensa na tarde de ontem (31/05), na sede do Ministério Público Federal, em Cuiabá.

Na coletiva, os Ministérios Público Federal e Estadual anunciaram parecer contrário para retomada da obra do modal.

A procuradora revelou que uma perícia feita pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado e pela Controladoria Geral da União apontou uma série de irregularidades no acordo entre Estado e Consórcio.

Bianca esclareceu ainda que o Consórcio, por diversas vezes nos autos, pede que o Estado arque com as despesas causadas por conta do período de suspensão judicial de mais de dois anos, como os gastos por conta de conservação de material rodante que ficou parado, situação que ainda não foi decidida judicialmente.

Segundo Wilson Santos, em entrevista à rádio Capital FM, na manhã desta quinta-feira (1), a procuradora não teria respondido qual seria o valor exato para que o Consórcio pudesse retomar as obras do VLT.

De acordo com o secretário, a minuta feita entre Governo e Consórcio foi de que para retomar a obra, o Estado pagaria em torno de R$ 922 milhões. Wilson adiantou que esse valor foi dado pela KPMG, empresa contrata pelo Governo do Estado para fazer um levantamento sobre a situação do modal.

Em um relatório do Ministério Público do Estado, segundo Santos, aponta que a obra deverá ser retomada ao valor de pouco mais de R$ 920 milhões, com uma diferença de pouco mais de R$ 1,2 milhão entre a minuta e o relatório do MPE.

Ainda segundo Wilson Santos, um relatório anterior da KPMG apontou o valor de R$ 636 milhões para conclusão do trem.