Governo conclui nesta sexta-feira pagamento dos repasses para área da saúde em MT

REFRESCO

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) garante que irá quitar os repasses atrasados da saúde aos municípios e hospitais regionais e filantrópicos hoje, sexta-feira (02). No total, devem ser repassados R$ 162 milhões.

“Já desembolsamos na saúde quase R$ 100 milhões. Estamos trabalhando para conseguirmos pagar 162 milhões na sexta”, enfatizou.

O tucano frisa que, muitas vezes, os pagamentos não são efetuados devido à falta de documentação por parte das empresas credoras. “Muitos pagamentos não são feitos, não é por falta do recurso na conta, mas porque as empresas prestadoras não têm documentos, e nós não pagamos sem documentos comprobatórios de que o serviço foi realizado”, pontuou. Com Diário de Cuiabá