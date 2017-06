GRAMPOS S/A

MATO GROSSO MAIS

A juíza da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, disse, em entrevista à Rádio Capital FM, nesta sexta-feira (2), que duas mulheres tiveram seus números de celular inseridos em duas Operações realizadas pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

A magistrada encaminhou ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado relatando essa situação.

De acordo com a juíza, primeiramente os dois números foram inseridos na Operação ‘Forti’, realizada pela delegada Alana Cardoso, a pedido do ex-secretário da Casa Civil, Paulo Taques, por suspeita de uma das investigadas estaria mantendo contato com o ex-comendador João Arcanjo Ribeiro, que se encontra preso em um presídio federal no Rio Grande do Norte.

Alana Cardoso declarou que fez a escuta dos dois números dentro da legalidade. O Sindicato dos Delegados de Mato Grosso defendeu a investigação feita pela delegada.

Posteriormente, numa segunda operação, a Querubim, deflagrada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado, pelo então delegado Flávio Stringuetta, os dois números dessas duas mulheres voltaram a ser inseridos para averiguação.

De acordo com a juíza, nesta investigação, os dois números foram inseridos de forma legal, mas em ofício encaminhado ao TJ, Selma questiona o teor do pedido para ser realizado o grampo, já que ela supõe que a história seria inverídica.

O delegado Fávio Stringuetta, que foi escolhido pelo próprio Tribunal de Justiça para investigar o caso dos grampos ilegais a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil/MT, comentou, na imprensa, que a magistrada foi infeliz na declaração, já que a Operação Querubim foi também realizada dentro da legalidade.

As duas mulheres grampeadas são Tatiana Sangalli Padilha e Caroline Mariano dos Santos, ex-amante de Paulo Taques e ex-servidora da Casa Civil, respectivamente.

O caso das escutas clandestinas veio à tona no dia 11 de maio quando o Fantástico aportou em Mato Grosso para saber do Governo do Estado sobre uma denúncia encaminhada pelo promotor Mauro Zaque à Procuradoria Geral da República dando conta de que o governador Pedro Taques (PSDB) tinha conhecimento do assunto e não teria tomado providências.

Em coletiva realizado nessa data, Taques nega que tivesse conhecimento e acionou o promotor Mauro Zaque à Procuradoria Geral de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público.

A Polícia Civil de Mato Grosso e a Polícia Militar abriram investigações sobre a suspeita de grampos ilegais.