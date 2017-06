Treinamento Físico Militar ganha reforço do Exercício Funcional

EM FORMA

DA REDAÇÃO

Desde o dia 5 de maio, os oficiais e praças do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar têm a opção de aderir aos exercícios funcionais como parte do Treinamento Físico Militar (TFM).

A atividade física faz parte da rotina do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) e tem como objetivo manter os militares aptos a realizarem as tarefas exigidas na carreira de bombeiro.

Percebendo a necessidade de oferecer opções de atividade física, a Sargento BM Elisabete Vidor, professora de Educação Física propôs o Treinamento Funcional na sede do Comando Geral.

O Treinamento Funcional é uma modalidade dinâmica e atraente de atividade física. Nessa modalidade é possível trabalhar diferentes capacidades físicas que simulam esforços que ocasionalmente feitas no dia a dia, mobilizando músculos e articulações de todo o corpo.

Com isso é possível alcançar resultados de força muscular, flexibilidade, coordenação e capacidade respiratória, condicionamentos importantes já que a aptidão física também é um critério para promoção na carreira.

O Comandante-geral do CBMMT demonstrou o interesse em oferecer o Treinamento Funcional para os militares em dois dias na semana.

“Bombeiros de outras unidades também estão convidados a participarem da aula” reforça a Sgt BM Vidor.

O TFM Funcional é realizado às sextas a partir das 17h na sede do Comando Geral do CBMMT.