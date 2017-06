TJ publica data de depoimento para Silval ‘confessar’

A HORA DA VERDADE

MATO GROSSO MAIS

O Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso publicou em sua edição desta sexta-feira (2), a audiência de instrução e julgamento para que o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), preso no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC) desde setembro de 2015, seja novamente interrogado sobre a Operação Sodoma.

O novo interrogatório foi definido para o dia 13 de junho, a partir das 13h30, no Fórum de Cuiabá.

A decisão é da juíza da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, datada do dia 31 de maio de 2017.

Silval foi preso em decorrência da Operação Sodoma I, deflagrada pela Delegacia Fazendária que apura crimes tributários relacionados aos incentivos fiscais concedidos durante a gestão do peemedebista a empresas de Mato Grosso de forma irregular e com cobrança de propina.

A expectativa é que o ex-governador possa confessar os crimes que lhe são imputados na investigação e que o mesmo cite outras personalidades políticas que também poderiam ter sido beneficiadas com as supostas fraudes.

Além de Silval Barbosa, dos ex-secretários Pedro Nadaf e Marcel de Cursi, Casa Civil e Fazenda, respectivamente, foram denunciados nesta fase o ex-chefe de gabinete do ex-governador, Sílvio César Correa Araújo, o procurador aposentado Francisco Gomes de Andrade Lima Filho e ainda a ex-assessora de Nadaf, Karla Cecília Oliveira Cintra.

VEJA ABAIXO TRECHO DA DECISÃO

“”…Considerando as razões deduzidas na manifestação de fls. 6649/vº, defiro a realização de reinterrogatório do acusado SILVAL DA CUNHA BARBOSA. Para tanto, designo audiência para o dia 13 de junho de 2017, às 13:30 horas. Intimem-se as defesas, Ministério Público e os demais acusados, requisitando-se os presos. Anote-se no Sistema Apolo os novos patronos do acusado SILVAL DA CUNHA BARBOSA (fls. 6650). Cumpra-se…“..”