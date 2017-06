Após parto, servidora do TJ fica em coma, tem 2 paradas cardíacas e morre

LUTO NO JUDICIÁRIO

DA REDAÇÃO

Morreu na madrugada deste sábado (3) a servidora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Fernanda Borja, de 36 anos, após sofrer duas paradas cardíacas.

Fernanda teve um angioma cavernoso do sistema nervoso central no último final de semana após dar a luz em um hospital particular de Cuiabá.

Durante a semana, ela ficou em coma.

Familiares e amigos fizeram uma corrente de oração pela recuperação de Fernanda.

O velório será realizado na Capela Jardins a partir das 13h.

O enterro está previsto para as 16h no cemitério Parque Bom Jesus, em Cuiabá.